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رئيس هيئة الرياضة يكافئ لاعبي المنتخب الأولمبي بـ200 ألف ريال

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:40 م
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رئيس هيئة الرياضة - الأمير عبدالعزيز الفيصل
رئيس هيئة الرياضة - الأمير عبدالعزيز الفيصل
الفجر السعودي
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أمر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الأربعاء، بصرف مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي (تحت 23 عاماً)؛ تقديراً لأدائهم المميز بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020، وتحفيزاً لهم قبل المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا.

هذا وحجز المنتخب الأولمبي السعودي، مقعد في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، بعدما تأهل إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في تايلاند، بسبب فوزه على منتخب أوزبكستان 1 مقابل لا شيء، في وقت سابق من اليوم في الدور قبل النهائي، وذلك على ملعب استاد "راجامانجالا" في بانكوك.

وجاء هدف الفوز للمنتخب الأخضر قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية المباراة وسجله اللاعب البديل ناصر العمران، ليهدي بلاده التأهل وليصبح المنتخب السعودي ثاني المنتخبات العربية التي تتأهل إلى طوكيو 2020 بعد المنتخب المصري.

ويلتقي المنتخب السعودي يوم الأحد المقبل في النهائي، الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة اليوم بين منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.

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الكلمات المفتاحية

هيئة الرياضة رئيس هيئة الرياضة المنتخب السعودي المنتخب الأولمبي المملكة السعودية

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