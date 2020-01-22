هذه علامات إدمانك مواقع التواصل الاجتماعي

قال تامر محمد، خبير أمن المعلومات، إن أكثر من نصف الشعب المصري يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه المواقع دمرت عادات المصري بشكل كبير، فالتعازي الآن والتهنئة أصبحت على الفيس بوك.



وتابع "محمد"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن الشعب المصري من أعلى الشعوب التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي سواء في عدد مرات الدخول، أو في الوقت الذي يقضيه المواطن على هذه المواقع.



ولفت إلى أن أي مواطن يجد أن مذاكرته أو عمله يتأثر بمواقع التواصل الاجتماعي، عليه أن يعلم أنه بدأ في الدخول في مرحلة إدمان هذه المواقع.



