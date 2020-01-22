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مصادر تكشف لـ يحدث في مصر موعد تشغيل ماكينات الأحوال المدنية
الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:40 م
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أمنية فوزي
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قال الإعلامي شريف عامر، إن مصادر أمنية كشفت لبرنامج "يحدث في مصر"، أنه سيتم تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الأحد المقبل.
وأضاف "عامر"، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن المصادر كشفت عن أنه سيتم البدء بمطاري شرم الشيخ، والغردقة، وقطاع الأحوال المدنية في العباسية.
يأتي ذلك في إطار الخدمات المميكنة التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين للتسهيل عليهم.
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