سقوط جرحى جراء إطلاق نار على المتظاهرين جنوب العراق

وجنوب البلاد، يواصل متظاهرون فرض إجراءات مشددة لإغلاق الطرق الخارجية الرابطة بين محافظات بغداد وكربلاء والنجف وبابل والبصرة والناصرية وميسان وواسط والديوانية والمثنى، وقطع الجسور.

وكانت عمليات بغداد (تابعة للجيش) أعلنت، الثلاثاء، إصابة عدد من القوات الأمنية بأسلحة كاتمة للصوت خلال المظاهرات.

وقالت، في بيان، إنه لليوم الثاني على التوالي تتعرض القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين قرب تقاطع قرطبة إلى هجمات عنيفة أدت إلى جرح عدد كبير.

وأضافت: "تأكد لنا صباح الثلاثاء تطور خطير وهو وجود مسلحين يستخدمون أسلحة كاتمة للصوت من داخل المتظاهرين باتجاه القوات الأمنية والمتظاهرين لخلط الأوراق ما أدى إلى جرح جندي بطلقة ناري نقل إلى المستشفى لإجراء عملية له".

وأكد البيان أن القوات الأمنية تمارس ضبط النفس وملتزمة بقواعد للاشتباك في حماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر.

كما دعت المتظاهرين السلميين للانتباه إلى ذلك والتعاون مع القوات الأمنية في كشف المسلحين داخل المظاهرات وإلقاء القبض عليهم حفاظًا على سلمية التظاهر وسلامة القوات الأمن والمحتجين.