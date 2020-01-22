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سفير المملكة بالسودان يستعرض الجهود السعودية لمساعدة أهالي دارفور

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:17 م
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سفير المملكة بالسودان
سفير المملكة بالسودان
الفجر السعودي
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اجتمع سفير المملك العربية السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر، مساء اليوم الاربعاء، في مكتبه، مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين بدارفور تاج الدين إبراهيم الطاهر.

ودار خلال اللقاء، استعراض الجهود المقدَّرة التي تقوم بها المملكة من مساعدات إغاثية وتعليمية وصحية في دارفور، بالإضافة إلى مجالات التعاون المختلفة، من خلال "برامج صندوق سلام دارفور" والبرامج المُعدَّة للنازحين.

ويذكر أن وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، اجتمع في وقت سابق من اليوم، مع المبعوث الأمريكي لدولة السودان السفير دونالد بووث؛ حيث أكد على دعم المملكة العربية السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.

وشدد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، على أن المملكة ستكون دوماً شريكاً لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين.

كما ثمن جهود الحكومة الانتقالية الحالية بالعاصمة السودنية الخرطوم، وأكد على ضرورة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، منوهًا بالتصريحات الأمريكية الإيجابية في هذا الشأن.

وشدد قطان، على ضرورة التنسيق والتعاون مع كافة الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان، وتقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق ومساندته.

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سفير المملكة دارفور المملكة السودان السعودية الجهود السعودية

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