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خبير مكافحة إرهاب: إعادة بناء الشرطة في وقت قياسي "معجزة"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:18 م
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العقيد حاتم صابر
العقيد حاتم صابر
أمنية فوزي
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قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن ضابط الشرطة يواجهون عدة مشكلات ومعوقات في الوقت الحالي تتثمل في عملية ضبط الأمن وأيضا مشكلاته مع الشارع المصري، علاوة على مشكلات حياته الشخصية، مشيرًا إلى أن ضابط الشرطة رغم كل ما يعانيه من ضغوطات وصعوبات إلا أنه يظل متماسكًا ويُنفذ ما يوجه له من تعليمات وأوامر بمنتهى التفاني والإخلاص حتى ينعم المواطن المصري بالأمن والاستقرار ويعيش في أمن وأمان.

وأضاف "صابر"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن الشعب المصري يدين بالفضل بعد الله لرجال الشرطة الأوفياء على إعادة هيبة الدولة المصرية واستقرار الأمن وشعورنا بأننا دولة قوية ومستقرة أمنيا تجلس وتشاهد ما يحدث لدول الجوار من تفكك وانهيار وانعدام تام للأمن والدخول في غياهب المجهول وغير المحمود عواقبه بالنسبة لدول الجوار، موضحًا أن الشرطة المصرية استعادت كفاءتها خلال وقت بسيط جدا واستطاعت بفضل الجهود وحسن اختيار القيادات على توظيف إمكانيات أو تناسب الإمكانيات مع المهام ووضع كل فرد في مكانه المناسب.

وأوضح أن جهاز الشرطة أعاد بناء نفسه من جديد في وقت قياسي وصنع المستحيل؛ لأن ما حدث لجهاز الشرطة في الـ25 من يناير عام 2011 كأن يُنبأ بأن وزارة الداخلية ستذهب بلا رجعة، مشيرًا إلى أن عودة الشرطة المصرية بهذه القوة واستعادة كفاءتها خلال فترة وجيزة وإعادة تصحيح الأوضاع وإعادة النظر وفق أحدث ما يقدمه العصر من إمكانيات يُعد معجزة بكل المقاييس.

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الكلمات المفتاحية

مكافحة الإرهاب معجزة ضابط الشرطة الأمن

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