Advertisements
Advertisements
Advertisements

سد النهضة.. "الري" تكشف آخر تطورات المفاوضات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:15 م
Advertisements
سد النهضة
سد النهضة
كساب أحمد
Advertisements
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة كان برعاية ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، وحضور البنك الدولي، ومخرجات هذا الاجتماع مهمة في الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لافتًا إلى أن الغد سيشهد اجتماع بحضور وزراء ري أثيوبيا ومصر والسودان، لوضع مسودة اتفاق سد النهضة.

وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "on e"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن مصر تحدثت بشكل واضح في اجتماع واشنطن على قواعد ملء سد النهضة على مراحل، لمراعاة فترة الجفاف، والجفاف الممتد.

ولفت إلى أن مصر طالبت بأن يكون ملء السد خلال فترة الفيضانات، وأن يكون تشغيل السد على المدى الطويل بين مصر وأثيوبيا والسودان، مشيرًا إلى أن مصر كانت حريصة منذ بداية المفاوضات أن يكون الاتفاق عادل، وتحقيق مصالح الدول الثلاث، وخلال الاجتماع الأخير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الري سد النهضة توك شو أخبار مصر

أخبار تهمك

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ حوالي 3 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ نصف ساعة

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

منذ ساعة و 11 دقيقة

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم| بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس Ronaldo

منذ ساعتين و 33 دقيقة

«الشوط الثاني» مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر Live barcelona vs ibiza Live Stream

منذ ساعتين

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد واونيونيستا سالامنكا بث مباشر Unionistas De Salamanca - Real Madrid Live Streaming

منذ ساعة و 14 دقيقة

هدف إيبيزا ضد برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

يلا شوت Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وسالامانكا بث مباشر KSA HD كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع yalla online

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ يومين

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نقطة الخلاف الجوهرية في مفاوضات سد النهضة (فيديو)

عاجل.. بيان لوزارة الري عن آخر تطورات اجتماع سد النهضة

تزامنا مع عودة مفاوضات سد النهضة بالقاهرة.. خبراء: فترة ملء السد وإشراك مصر في إدارته أهم محاور التفاوض

تفاصيل اجتماع اليوم الأول من مفاوضات "سد النهضة" بالخرطوم

مصر تؤكد تمسكها بمقترح قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

مصر تقدم "صياغة بديلة" لحل أزمة سد النهضة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

الأهلي يحسم موقفه من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

10:24 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

08:59 م

يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

09:45 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status