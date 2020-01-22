سد النهضة.. "الري" تكشف آخر تطورات المفاوضات

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة كان برعاية ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، وحضور البنك الدولي، ومخرجات هذا الاجتماع مهمة في الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لافتًا إلى أن الغد سيشهد اجتماع بحضور وزراء ري أثيوبيا ومصر والسودان، لوضع مسودة اتفاق سد النهضة.



وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "on e"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن مصر تحدثت بشكل واضح في اجتماع واشنطن على قواعد ملء سد النهضة على مراحل، لمراعاة فترة الجفاف، والجفاف الممتد.



ولفت إلى أن مصر طالبت بأن يكون ملء السد خلال فترة الفيضانات، وأن يكون تشغيل السد على المدى الطويل بين مصر وأثيوبيا والسودان، مشيرًا إلى أن مصر كانت حريصة منذ بداية المفاوضات أن يكون الاتفاق عادل، وتحقيق مصالح الدول الثلاث، وخلال الاجتماع الأخير.

