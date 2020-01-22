مفيد فوزي يكشف عن سر نجاح عمرو دياب (فيديو)



وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن "دياب" وضع مسافة –ذكية- بينه وبين جمهوره، وهي التي جعلت منه النجم الأكثر رغبة لدى المواطنين.



وتابع: "أنا حزنت عندما تم وضع صورة عمرو دياب على مياه غازية، وهو مش محتاج"، وقاطعه تامر أمين قائلًا: "الرقم المادي كان كويس.. والموضوع مفهوش إساءة وعلى علامة تجارية جيدة وعالمية ولا تفعل الشركات هذا إلا مع النجوم السوبر.. أنا كنت هوافق وهقول مفيش منتج تاني".



وعقب مفيد فوزي على الأجر الذي تقاضاه عمرو دياب قائلًا: "صديقي عبدالحليم حافظ عرض عليه مبالغ ضخمة للإعلانات ولكنه رفض لأنه كان يغني للرؤساء".



قال الإعلامي مفيد فوزي، إن عدم ظهور الفنان عمرو دياب في الحوارات الصحفية أو التلفزيونية بكثرة زاد من قيمته الفنية.