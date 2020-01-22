أسعار النفط تسجل أدنى مستوي في 2020 بنهاية التعاملات





سجلت أسعار النفط تسجل أدني مستوي في العام الجاري، بعد أن تراجعت بنحو 3 بالمائة وسط توقعات بوجود فائض بالسوق خلال النصف الأول من 2020.









وتراجع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس بنحو 2.8 بالمائة ليسجل 56.74 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 3 ديسمبر الماضي.





وهبط سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنحو 2.1 بالمائة ليسجل 63.22 دولار للبرميل.