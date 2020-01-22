خبير: الأمن أصبح قادرا على اختراق التنظيمات الإرهابية (فيديو)

قال اللواء إيهاب يوسف، الخبير الأمني، إن المؤسسة الأمنية أصبحت قادرة على اختراق التنظيمات الإرهابية وضبطها قبل تنفيذ عملياتها.



وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن التشكيل الذي تم ضبطه اليوم كان يستهدف القيام بأعمال عدائية على الأرض؛ لمحاولة زعزعة الاستقرار والأمن في مصر.



ولفت الخبير الأمني، إلى أن التنظيم الذي تم ضبطه اليوم به شق دولي ومحلي، معلقًا: "مصر تكافح الجريمة عبر الدول"، متابعًا: "يجب على كل مواطن أن يسترجع أحداث 25 يناير، ويسترجع مدى استهداف الشرطة المصرية في وقتها".



