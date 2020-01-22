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محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "تسوماني"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:09 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
رشا عادل
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روج الفنان المصري محمد رمضان، لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "تسوماني"، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو جديد لأغنية، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق رمضان، على مقطع الفيديو قائلًا:"ثقة في الله نجاح تسونامي".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"مبروك يا فخامة" وأضاف آخر"نمبر وان"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بالتوفيق".

ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، الغنائية أغنية "كازانوفا"، الذي طرحها منذ أيام، على طريقة الفيديو كليب، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يويتوب"، والذي تعاون من خلالها مع المخرج كريم الحسيني.
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