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حمام سباحة وخدمات على أعلى مستوى.. نادي الصحفيين النهري "مُتنفس جديد"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:23 م
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النادي النهري للصحفيين بشارع البحر الأعظم
النادي النهري للصحفيين بشارع البحر الأعظم
ميسون أبو الحسن
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طالما شغل نادي الصحفيين بال أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لفترات طويلة، وذلك بسبب غياب وسائل الترفيه للأعضاء، أو مُتنفس لهم، ولا نوادي بالمقارنة مع النقابات الأخرى، على الرغم من الوعود التي يقدمها كل نقيب خلال الانتخابات بتطوير النادي النهاري بشارع البحر الأعظم بالجيزة.


تعاون شهدته نقابة الصحفيين مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن تطوير النادي ونشاطاته، ليليق بالصحفيين، ويقدم لهم خدمة، ويوفر لهم مساحة من الترفيه، وذلك بدعم مبدأي بلغ 10 مليون جنيه، نهاية 2018.


وفتح الكاتب الصحفي محمد شبانة رئيس مجلس إدارة النادي، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، ملف النادي من جديد، بمفاجآت للزملاء؛ وأعلن رفع قيمة مبلغ التطوير الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة إلى 12 مليون جنيه، يدخل بها المرحلة الثانية من التطوير، على أن تنتهي الأعمال بحلول فصل الصيف، وذلك بعد عدة اجتماعات جمعت بينه وبين الوزير.


سعر الاشتراك والأوراق المطلوبة

ويبلغ سعر الاشتراك للزملاء أعضاء الجمعية العمومية 1000 جنيه، ويمكن اعتماد نظام التقسيط، فيقوم العضو بدفع 400 جنيه، وخصم الباقي من البدل على 3 أقساط، على أن يظل الاشتراك بسعره الحالي، إلى أن يتم الانتهاء من التطوير، وسيزيد بعد موافقة مجلس الإدارة بما يراه مناسبًا.


وتقتصر العضوية على أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والأقارب من الدرجة الأولى (الزوج-الزوجة- الأبناء-الوالدين).


ويتقدم الزملاء بطلب الحصول على العضوية، موجهًا للكاتب الصحفي محمد شبانة رئيس مجلس إدارة النادي، ويقدم بمقر النقابة أو بمقر النادي بشارع البحر الأعظم، وبعد الموافقة على الطلب، يتم تقديم الأوراق الرسمية للعضو وأسرته بمقر النادي، وهي:

- صورة كارنيه النقابة للعضو وصورة الرقم القومي.

- صورة الرقم القومي للزوج أو الزوجة.

- صورة شخصية 4 × 6.

- شهادة ميلاد الأبناء.


الخدمات التي يقدمها النادي

يوجد بالنادي مساحة كبيرة على ضفاف النيل، لاستيعاب عدد كبير من الصحفيين وأسرهم، كما ستتوفر به كافة خدمات الأطعمة والمشروبات على أعلى مستوى؛ فسيتم إنشاء كافيتيريا ومطعم مخصص لتقديم الوجبات المختلفة والمشروبات للزملاء والضيوف، وذلك بأسعار مخفضة.


ويتوفر بالنادي قاعة للمناسبات سيتم تجهيزها على أعلى مستوى، وساحة علوية أخرى يمكن استخدامها للمناسبات والحفلات أيضًا، بالإضافة إلى شاشات عرض وبروجيكتور، لعرض كافة المباريات والأفلام، بدون أي رسوم إضافية.


ومن المقرر أن يحتوي النادي على حمام سباحة وبارك للأطفال، وملعب لكرة السلة، وصالة بلياردو، بالإضافة إلى تنس الطاولة، وجدارية صور لعمالقة الصحافة.

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