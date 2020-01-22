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خبير أمني: الجماعة الإرهابية أقل ما توصف بالكلاب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:04 م
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اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
أمنية فوزي
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قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أخطر ما في التنظيمات الإرهابية أن كل عملياتهم تتم سرًا في الخفاء، مؤكدًا أن عامل الردع أهم عنصر من عناصر القضاء على الإرهاب.

وشدد "سالم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، على أنه يجب تغليظ عقوبة التخطيط أو الشروع في القيام بعملية إرهابية، حتى إذا لم يقوم بها، مؤكدًا على أنه يجب أن يحكم عليهم بالإعدام.

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه يجب أن يكون هناك قضاء ناجز لتنفيذ الأحكام على عناصر الخلايا الإرهابية، متابعًا: "دماء المصريين جميعًا مستباحة ورخيصة عند الجماعات الإرهابية، ويجب أن تكون دمائهم أقل من الحشرة بالنسبة إلينا"، معلقًا: "الجماعة الإرهابية أقل من أن توصف بالكلاب؛ لأن الكلاب أكثر وفاءً منهم".
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الكلمات المفتاحية

توك شو المحور اللواء نصر سالم الإرهاب

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