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أسلام جمال يعلن بدء تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:08 م
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أسلام جمال
أسلام جمال
رشا عادل
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أسلام جمال يعلن بدء تصوير مسلسل ونحب تاني ليه
علن الفنان المصري أسلام جمال، بدء تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه"، وذلك من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر جمال، خلال الصورة مرتدي "تيشرت باللون الاسود وجاكيت باللون الابيض".

وعلق أسلام، على الصورة قائلًا:"اول يوم تصوير مسلسل ونحب تاني ليه بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي والنجم شريف منير إنتاج سينرجي وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفيي فكري.

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"مبروك ياحبيبي بالتوفيق" وأضاف آخر "انت عالمي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"شكل الدور برئ وبعيد كل البعد عن حسام".

ويذكر أن آخر أعمال أسلام جمال، مسلسل "ختم النمر" الذي شارك في بطولته الفنانة مريهان حسين ونسرين طافش وأحمد صلاح حسني، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج.
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