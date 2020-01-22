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الناشرين العرب: معرض الكتاب الحدث الثقافي الأهم بالعالم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:58 م
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معرض الكتاب
معرض الكتاب
كساب أحمد
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قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعتبر أهم حدث ثقافي في الشرق الأوسط والعالم وهذا ليس تحيزًا، لافتًا إلى أن معرض القاهرة للكتاب هو المعرض الوحيد الذي يجتمع فيه كل صناع النشر سواء كانوا موزعين أو مؤلفين أو حتى مستوردي الورق.

وتابع "رشاد"، خلال حواره مع الإعلامي لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن هناك جمهور يأتي للمعرض من دول الخليج للإطلاع على المعرض، معقبًا: "في طائرات خاصة بتيجي من الخليج لحضور المعرض".

وأشار إلى أن كل الناشرين العرب لديهم حرص كبير على زيارة معرض القاهرة الدولي، مشيرًا إلى أن عدد الناشرين هذا العام زاد عن العام الماضي بنسبة 20%.
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