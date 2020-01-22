بالأسماء.. ارتفاع حصيلة حادث سقوط شجرة على سيارة أجرة بالمنوفية

كشف الدكتور أحمد الشيمي، وكيل مستشفى الباجور، عن الحصيلة النهائية لحادث سقوط شجرة على سيارة أجرة "ميني باص"، حيث بلغ عدد المصابين 11 مواطن، نُقل بعضهم إلى مستشفى شبين الكوم.



وحصلت "الفجر" على أسماء المصابين وهم "محمد رجب" كدمة بفروة الرأس من الناصية وكسر بالحوض، "محمد فوزي مختار" كدمة بالساق اليمنى، "عفيفي عبدالسلام عفيفي" كدمة بفروة الرأس من الناحية الخلفية وكدمة بالظهر، "محمد سعيد عبد اللطيف" كدمة بالساق اليمنى وكدمة بالحوض.



كما أصيب شاب يُدعى "عمرو" بكسر في الفك وكدمة بالصدر مشتبه في وجود كسور، وتقرر تحويله لمستشفى شبين الكوم، وإصابة شاب آخر يُدعى "ماهر" بكدمات في الأنف والجبهة والظهر، فضلًا عن إصابة "أشرف حسن" بكدمة في الساق والقدم اليسرى ويشتبه في وجود كسر، إضافة لكدمات بالجبهة من الناحية اليسرى، كما أصيب شاب يُدعى "محمود" بكسر في محجر العين، وتقرر نقله إلى شبين الكوم، و"محمد ش" بكدمات بالصدر والساق اليمنى، والأخير "أحمد محمد بدر"، يشتبه في إصابته بنزيف في المخ، كما أصيب شاب آخر لم يُستدل على اسمه بعد.



وكان حادث مأساوي قد وقع مساء اليوم على طريق (الباجور- شبين)، أمام كوبري الطريحة في محافظة المنوفية، عقب سقوط شجرة كبيرة على سيارة أجرة "ميني باص" كانت تمر من الطريق الأسفلتي باتجاه شبين.



وكشفت مصادر طبية عن إصابة 11 مواطنين بإصابات بالغة، وأمر محمود المرسي رئيس مدينة الباجور بسرعة وصول سيارات الإسعاف على الفور، وتقرر نقلهم إلى مستشفى الباجور، لتلقي العلاج.