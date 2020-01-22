Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس محام متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:57 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
طارق حافظ
Advertisements
قررت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، تجديد حبس المحامي محمد الباقر، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إن "الباقر" وأخرين إشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

وإستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حبس جماعة الإخوان النيابة العامة

أخبار تهمك

«الشوط الثاني» مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر Live barcelona vs ibiza Live Stream

منذ نصف ساعة

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يومين

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ ساعة و 27 دقيقة

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

هدف إيبيزا ضد برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة

ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا اليوم| رابط مباراة برشلونة ضد إيبيزا بث مباشر| تغطية حية مباراة برشلونة وإيبيزا live

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كوتينيو يتلقى صدمة جديدة بسبب بايرن ميونخ

منذ ساعة و نصف

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تجديد حبس خالد داوود 15 يوما بتهمة التحريض على العنف

تجديد حبس إسراء عبدالفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات

تجديد حبس الناشط محمد صلاح 15 يوما على ذمة التحقيقات

تجديد حبس "ماهينور المصري" 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

تجديد حبس الصحفيين الثلاثة "سولافة والصياد وصلاح" 15 يوما

تجديد حبس محام بتهمة نشر وترويج أخبار كاذبة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

08:52 م

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status