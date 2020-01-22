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شادي يطلق زوجته.. تفاصيل الحلقة الثامنة عشر من "الآنسة فرح"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:10 م
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الآنسة فرح
الآنسة فرح
ولاء عبد الناصر
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كشفت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الآنسة فرح عن انفصال شادي (أحمد مجدي) وفرح (أسماء أبو اليزيد) حيث قرر شادي أنه لن يتمكن من الاستمرار معها في هذه العلاقة وقرر الانفصال، في الوقت الذي ترك فيه فرح في شدة تعلقه بها، وفي بطنها طفله الذي سبب كل هذه الخلافات.

من ناحية أخرى حاولت فرح التعبير عن أنها تركت طارق (محمد كيلاني) بعدما شعرت بالحب تجاه شادي، وإنها لم تخُنه، كما حاولت أن يعود إلى خطيبته السابقة داليا، بعدما قابلها صدفة.


أما عن عاصي الغول، فكشفت الحلقة عن أن زين (أحمد خالد صالح) هو من قتل أخيه فارس، ليظن الجميع أنه هو الذي قُتل، فهل هو عاصي الغول ويتلاعب بالجميع؟

ويُذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .

ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
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