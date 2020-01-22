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شاهد.. نسرين طافش تروج لمسلسل "ختم النمر" عبر "إنستجرام"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:14 م
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نسرين طافش
نسرين طافش
مصطفى فكيه
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شاهد.. نسرين طافش تروج لمسلسل ختم النمر عبر إنستجرام
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

والصورة عبارة عن بوستر دعائي لمسلسل "ختم النمر"، وعلقت على الصورة قائلةً "اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل ختم النمر على قناة تن، وممكن تتابعوه على تطبيق واتش ات، وتشوفو كل الحلقات من البداية، انتظروني بالحلقة السادسة يوم السبت القادم وانتظرو بالأحداث الكثيرة من المفاجآت الغير متوقعة".

ونالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين وجائت أبرز التعليقات من جانب الجمهور "منتظرين على أحر من الجمر يا أفضل فنانة في الدنيا"، وعلق آخر " الفنانة الجميلة اشتقنا أيضا لأغانيك واحساسك نتمنى نسمع شئ جديد لك قريب".

ويشارك في بطولة مسلسل "ختم النمر" كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، تامر شلتوت، وفاء سالم، أمير صلاح الدين، حنان سليمان، تميم عبده، جميل برسوم، رشدي الشامي.

والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد عبدالمعطي، ومن إنتاج شركة "سينرجي".
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