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بصورة مع شريف منير.. كريم فهمي يروج لمسلسله الجديد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:04 م
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كريم فهمي
كريم فهمي
سية صادق
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عودنا الفنان كريم فهمي مشاركة جمهورة جميع اللقطات والأحداث الهامة في حياتة، وخصوصا الصور والفيديوهات لكواليس أعمالة الفنية المميزة.

فاجئ كريم جمهورة على "إنستجرام" بصورة له مع الفنان شريف منير لمسلسلة الجديد "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وشريف منير. وذالك عبر حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "كريم" على الصورة قائلاً " بسم الله توكلنا علي الله اول يوم تصوير مسلسل و نحب تاني ليه مع ياسمين عبد العزيز ، شريف منير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري و انتاج سنيرجي.

تفاعل مع الجمهور وقامو بالتعليق على الصورة قائلين" مبروك يا كرومة، بالتوفيق يا كركز، بالتوفيق يارب.

وفي سياق آخر، يُشار أنَّ كريم يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "ملاك"، والمسلسل بطولة فراس سعيد،صبري فواز،محمود عبد المغني،حسام داغر،كريم فهمي، أسماء جلال،أميرة العايدى، آيتن عامر، لبني ونس، ومن تأليف حسان دهشان، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج محمد أحمد السبكي.
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