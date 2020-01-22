سوزان نجم الدين تكشف للفجر الفني عن توقعاتها لفيلم "لص بغداد"

أعربت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها الكبيرة بفيلم "لص بغداد"، مُتمنية أن ينال الفيلم على إعجاب الجمهور .



وتحدثت سوزان في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " عن أسباب حرصها على حضور العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس في السينما الخاصة بمول مصر، حيث قالت أنها تحب أن تشارك أصدقائها في نجاحهم، وقامت بتهنئة الأبطال، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يكون الفيلم جميلاً، وأن ينال إعجاب الجمهور لأنه يضم كوكبة كبيرة من النجوم المتميزون بالإضافة إلى المخرج والمنتج فهم أيضًا متميزون، مُضيفة :"يا رب يكتبلهم النجاح الكبير، و يكسروا الدنيا بالإيراردات، ومحبة الناس".



و أشارت إلى أنها تعكف حاليًا على قراءة بعض السيناريوهات، لافتة إلى أنها تحاول اختيار الأدوار المختلفة والمتميزة، ولا تشترط على أن تكون الأدوار كبيرة، وأن المهم لديها أن تكون الأدوار مؤثرة جدًا في العمل، وأن تكون جديدة على الناس.