وزير الثقافة تستقبل نظيرها من السنغال وسفيرها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

استقبلت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة نظيرها السنغالي عبد الله جوب وإيلي صايبى سفير السنغال لدى مصر والوفد المرافق لهما فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة هم الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الاعلى للثقافة ، الدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، حيث تم بحث سبل تكثيف التعاون بين الدولتين فى مجالات الثقافة والفنون والمشاركات التبادلية فى مختلف المحافل الابداعية التى تقام فى البلدين .





وخلال اللقاء قالت عبد الدايم إن العلاقات بين مصر والسنغال احد الصور المميزة للتعاون بين ابناء القارة الواحدة ، مشيرة الى التوجه المصرى الى العمق الاستراتيجى فى القارة السمراء ، ووافقت علي المشاركة في بينالي دكار للفنون ٢٠٢٠ كما رحبت بالدعوة التى تم تقديمها لمشاركة مصر كضيف شرف فى معرض دكار الدولى للكتاب نهاية عام ٢٠٢١ ، واضافت انه تم مناقشة اعداد بروتوكول للتعاون الفكرى والثقافى يهدف الى تنظيم فعاليات تبادلية تدعم العلاقات بين الشعبين وتتيح الاطلاع على الحالة الابداعية فى المجتمعين .





من جانبه ثمن جوب دور الثقافة المصرية فى القارة ، مشيرا الى اقامة مجموعة احتفالات بعاصمة بلاده توطيدا للعلاقات الثقافية بين البلدين ، وطلب الاستعانة بالخبرات المصرية فى مختلف المجالات الابداعية منها المكتبات الوطنية ، طبع رسائل الدكتوراه للباحثين من بلاده فى مصر ، الترجمة وتبادل المؤلفين فى اليوم العالمى للكتاب الى جانب تخصيص منح بأكاديمية الفنون للطلاب السنغال ، كما اشاد بالاجراءات فالتنظيمية للمعرض وحلول بلاده ضيف شرف لهذه الدورة .