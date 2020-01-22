فيفي عبدة بإطلالة شتوية في أحدث ظهور



وظهرت عبده، بالصورة ببالطو فرو، وعلقت على الصورة قائلةً" لاء اسكوز مي الجو تلج مبيهزرش".



من ناحية آخرى تعد الفنانة فيفي عبده، من أشهر الراقصات من اللون الشرقي، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية وأبرزها زنقة الستات، كيد النسا، الحقيقة والسراب، أمراة وخمس رجاله، المزاج، مهمة في فيلم قديم، الست أصيلة، سوق الخضار".



وفي سايق متصل يذكر أن آخر أعمالها الفنية مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "مملكة الغجر"، الذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولتة نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم" خورية فرغلي، حازم سمير، سامح السريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، عزة مجاهد، أحمد كرارة، محمد سليمان، هبة عبدالعزيز".



ومسلسل "مملكة الغجر" من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.



شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، جمهورها بصورة جديدية لها على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".