"صحة الغربية" تكشف حقيقة وفاة طفل المحلة الكبرى بسبب وجبة

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مستشفى المحلة العام استقبل الطفل "أحمد ع. ف. ع " 11 عامًا جثة هامدة، وتم عمل محضر وإخطار النيابة العامة التي أمرت بتوقيع الكشف الطبي على الطفل ونقل الجثة لمشرحة المستشفى، وسرعه عمل تحريات المباحث.



وأكد "حميدة" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن أسرة الطفل أكدت فى محضر الشرطة أن وجبة غذائية هي التي تسببت في وفاته، إلا أن الكشف الطبي أثبت تعرض الطفل الى هبوط حاد في الدورة الدموية ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.



وكانت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شهدت مصرع طفل في العقد الأول من عمره إثر تعرضه لارتفاع ضغط الدم مفاجىء وضعف عضلة القلب، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول الطفل "أحمد.ع ف" ٩ سنوات مصاب بوعكة صحية وضيق في التنفس.



