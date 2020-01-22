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الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:51 م
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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اسقط الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية.

وذكرت الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم الجيش الليبي في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تسقط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، وكانت تحاول الطائرة الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في العاصمة طرابلس".

هذا استضافت العاصمة الألمانية، يوم الأحد الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.

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الكلمات المفتاحية

قاعدة معيتيقة طائرة تركية الجيش الوطني الليبي الجيش الليبي

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