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الفيوم تستعد بـ 4 عيادات متنقلة لأسبوع "فتيات الجامعات"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:58 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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في أطار استعدادات جامعة الفيوم لاستقبال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس على مستوى الجامعات المصرية، والذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 31 يناير وحتى 6 فبراير 2020، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماع تنسيقي مع الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وعدد من القيادات الجامعية والأمنية والتنفيذية ووكلاء الوزارات بمحافظة الفيوم وذلك اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة.

وتم خلال الاجتماع متابعة استعدادات الجامعة والمحافظة لاستقبال أسبوع الفتيات الخامس ومناقشة آليات استقبال وفود الجامعات من الناحية التنظيمية والأمنية وطرح جداول ومواعيد الرحلات والانتقالات إلى المزارات والمعالم السياحية بالفيوم، حيث تم التأكيد على كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بجميع القطاعات بالمحافظة والتي شملت توفير 4 عيادات متنقلة ورفع حالات الطوارئ بمستشفيات المحافظة، وتجهيز 10 سيارات إسعاف مجهزة بالأجهزة الطبية الحديثة، ورفع حالة الطوارئ بشركة المياه والصرف الصحي وتجهيز غرفة طوارئ لاستقبال الشكاوى.

الفيوم تستعد بـ 4 عيادات متنقلة لأسبوع "فتيات الجامعات"
الفيوم تستعد بـ 4 عيادات متنقلة لأسبوع "فتيات الجامعات"
الفيوم تستعد بـ 4 عيادات متنقلة لأسبوع "فتيات الجامعات"
الفيوم تستعد بـ 4 عيادات متنقلة لأسبوع "فتيات الجامعات"
الفيوم تستعد بـ 4 عيادات متنقلة لأسبوع "فتيات الجامعات"
الفيوم تستعد بـ 4 عيادات متنقلة لأسبوع "فتيات الجامعات"
الفيوم تستعد بـ 4 عيادات متنقلة لأسبوع "فتيات الجامعات"
الفيوم تستعد بـ 4 عيادات متنقلة لأسبوع "فتيات الجامعات"
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الكلمات المفتاحية

مصر عيادات الفيوم الإجتماع التنسيقي اخبار

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