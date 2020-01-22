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الصين.. ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 17 شخصًا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:34 م
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علم الصين
علم الصين
وكالات
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ارتفع عدد الوفيات في جمهورية الصين الشعبية إلى 17، بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا، حسبما أعلنت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الأربعاء.

وانتشر الفيروس حتى الآن، في 25 مقاطعة ومدينة مركزية التبعية، ووصل عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد 473 شخصًا، بينما ارتفع عدد المصابين في مقاطعة هوبي فقط إلى 444 شخصًا.

وكان نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية بالصين لي بن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين، بلغ 9 أشخاص.

ويذكر أن السلطات الصينية، أبلغت  في أواخر ديسمبر، عن تفشي الالتهاب الرئوي غير المعروفة نشأته، وذلك في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، وتتعلق الحالات الأولى بسوق المأكولات البحرية.

وأثبت الخبراء أن العامل المسبب للمرض كان نوعًا جديدًا من فيروس كورونا "إن سي أو في 2019" .

وانتشر الفيروس خارج الصين، وتم الإبلاغ عن إصابات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، كما اكتشفت حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى، في سنغافورة وهونج كونج وأستراليا، وأكدت السلطات الصينية رسمياً، على أن الفيروس ينتقل من شخص لآخر.

يذكر أن فيروسات كورونا (التاجي) هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين، واكتشفت لأول مرة عام 1965م، وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما يمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.

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