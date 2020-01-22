Advertisements
Advertisements
Advertisements

غلق معبر عشوائي وإزالة سلم على "السكة الحديد" بالمنوفية (صور)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الباهي
Advertisements
قررت رئاسة مدينة مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء غلق المعابر العشوائية على خطوط السكة الحديد بدائرة المركز بإشراف مباشر من السيد حسن نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع وبالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية بحضور محمد أبو زيد محروس مندوب عن الهيئة.

وتمكنت الحملة من تنفيذ الإزالة لمعبر مخالف وإزالة سلم بالكامل علي جسر السكة الحديد ببركة السبع غرب، وذلك نظرًا لخطورة السير في تلك المناطق، لكونها غير مخصصة للعبور ولا يتوقف بها القطارات ولما يترتب على ذلك من خطورة داهمة على الأرواح.
غلق معبر عشوائي وإزالة سلم على "السكة الحديد" بالمنوفية (صور)
غلق معبر عشوائي وإزالة سلم على "السكة الحديد" بالمنوفية (صور)
غلق معبر عشوائي وإزالة سلم على "السكة الحديد" بالمنوفية (صور)
غلق معبر عشوائي وإزالة سلم على "السكة الحديد" بالمنوفية (صور)
غلق معبر عشوائي وإزالة سلم على "السكة الحديد" بالمنوفية (صور)
غلق معبر عشوائي وإزالة سلم على "السكة الحديد" بالمنوفية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد قطارات السكة الحديد معبر مصر سكة حديد المنوفية اخبار

أخبار تهمك

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة لنادي ليفربول بشأن صفقته المنتظرة

منذ أقل من ساعة

وليد سليمان يوجه رسالة قوية لـ"أزارو" بعد إعارته للاتفاق السعودي

منذ 43 دقيقة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 12 ساعة

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ ساعتين

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي في المنوفية (صور)

"سكة السلامة".. حملة لتوعية مواطني حائل بمخاطر عبور الشبكة الحديدية

غلق محلات مخالفة وحملات بيطرية في مركز بركة السبع بالمنوفية

جملة مكبرة تضبط لحوم فاسدة في أبو مشهور بالمنوفية

"السكة الحديد": أغلقنا 2376 معبرا غير قانوني.. ومتبقي 206 معابر يعيد الأهالي فتحها

قطارات السكة الحديد اليوم بالمنوفية تكتب السطر الأخير في حياة ربة منزل وعامل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:21 م

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

05:18 م

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

03:52 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status