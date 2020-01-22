غلق معبر عشوائي وإزالة سلم على "السكة الحديد" بالمنوفية (صور)

قررت رئاسة مدينة مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء غلق المعابر العشوائية على خطوط السكة الحديد بدائرة المركز بإشراف مباشر من السيد حسن نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع وبالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية بحضور محمد أبو زيد محروس مندوب عن الهيئة.



وتمكنت الحملة من تنفيذ الإزالة لمعبر مخالف وإزالة سلم بالكامل علي جسر السكة الحديد ببركة السبع غرب، وذلك نظرًا لخطورة السير في تلك المناطق، لكونها غير مخصصة للعبور ولا يتوقف بها القطارات ولما يترتب على ذلك من خطورة داهمة على الأرواح.