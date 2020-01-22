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هدى المفتي: أنا ممثلة طماعة ولا أفضل ربط اسمي باسم ممثل آخر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:27 م
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هدى المفتي
هدى المفتي
الفجر الفني
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حلت الفنانة هدي المفتي ضيفة على برنامج "إصحى بإنرجي"، الذي تذيعه زهرة رامي على راديو "إنرجي 92.1". وتحدثت النجمة خلال اللقاء عن آخر أدوارها في فيلم "بنات ثانوي" بالإضافة إلى أعمالها السابقة، فيما كشفت حصريا لـ"إنيرجي" موعد عرض فيلم "رأس السنة" يوم 5 من شهر فبراير القادم.

ويشارك في الفيلم الفنان إياد نصار، والفنانة إنجي المقدم، وقالت زهرة رامي إنه طال انتظار الفيلم وتم الإعلان عن موعد عرضه مرارا إلا أن العرض لم يتم، الأمر الذي علقت عليه هدى قائلة: "فيلم نجمه خفيف".

وقالت هدى: "دوري في بنات ثانوي مختلف تماما وانا كان عندي طاقة وده كان الدور المثالي لتفريغ الطاقة الإيجابية في مكان صحيح".
وأضافت: "معنديش أي موانع في التغيير في شكلي من أجل دور هادف ولو طلبوا مني اتخن ٢٠ كيلو علشان دور هعمل ده". وعلى الرغم من كونها موديل وعارضة الا انها قالت، "انا دخلت مجال المودلينج بالصدفة ومكنتش بخطط له".

تقول هدى إن ما يميز فيلم بنات ثانوي هو أن شريحة عريضة من الجمهور هتقدر تشوف نفسها في الشخصيات والقصة، وأضافت: "بحب أعمل دور الناس تقدر تشوف نفسها فيا، وانا لقيت نفسي في الشخصية رضوى في الفيلم".

وعن التناغم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي قالت هدى: "الناس في الشارع بتسألني عنه، والناس حابة تشوفنا مع بعضنا، وشرنوبي زي اخويا".

وأضافت: "دوري في فيلم بنات ثانوي لم يتقابل مع دور شرنوبي لكن وجودنا في عمل واحد كان مطمنني، وانا قولتله ان وشنا حلو على بعض"، وأوضحت: "لكن أنا مش مع فكرة إن يتربط اسم ممثل بممثل تاني، على الرغم من إنه مفيد وجود اتنين الجمهور بيحب يشوفهم سوا ومفيش مانع لو اشتغلوا مع بعض في وجود ورق كويس، والشخصيات لايقة علينا لكن مش بنعم لسوا من أجل العمل سوا، مش بحب اسمي يتربط بحد، أنا ممثلة طماعة".

وقالت هدى إنها تسعى من خلال أعمالها أن تقدم توعية ما بقضية ما، وتؤمن بأن دور الفن هو تسليط الضوء على المشكلات وليس بالضرورة حلها.

وعن دورها في حكاية "ماتيجي يا مليجي" في مسلسل نصيبي وقسمتك، قالت هدى إن الفن استطاع تسليط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل إيجابي جدا، وتابعت: "كلنا عندنا احتياجات خاصة لو مش جسدية فهتكون نفسية أو عقلية".
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