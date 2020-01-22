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"مادة شكى منها أولياء الأمور".. انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:17 م
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الشناوي عايد
الشناوي عايد
طاهر الحساني
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انتهت أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، بمحافظة الأقصر، دون رصد أية حالات غش أو مخالفات، أو شكاوى من الطلاب عن صعوبة الامتحانات عامة سوى مادة العلوم.

وأدى 16 ألف و237 طالب وطالبة، بالشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الجبر والاحصاء، في 150 لجنة امتحانات، بمختلف إدارات المحافظة.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر، في الخامس عشر من يناير الجاري، وانتهت اليوم الأربعاء في الثاني والعشرون من الشهر الحالي.

وقال الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن سير عملية الامتحان خلال اليوم، مر دون رصد أية حالات غش، مؤكدًا عدم ورود شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، عن صعوبة الامتحانات أو تأخر اللجان في فتح أبوابها أمام الطلاب.

وأوضح أن المشكلة الوحيدة التي شهدتها محافظة الأقصر، هي شكوى أولياء الأمور والطلاب من صعوبة أسئلة مادة العلوم، مشيرًا إلى انه قام بتشكيل لجنة من موجهي العموم وموجهي المادة الغير واضعين للامتحان لمراجعة عينة عشوائية من أوراق الاجابات للطلاب، وإعداد تقرير بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن اللجنة ما زالت في أعمال مراجعة العينة العشوائية من أوراق الاجابات، حيث سيتم مراجعة التقرير الذي أعده أعضاء اللجنة بعد الانتهاء من أعمال المراجعة للنظر في الأمر.
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مصر اولياء امور امتحانات اخبار

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