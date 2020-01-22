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الكنيسة تحيي التذكار الشهري لرئيس الملائكة ميخائيل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:15 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، التذكار الشَهري لرئيس الملائكة ميخائيل.

وبحَسب كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار"، تحتفل الكنيسة القبطية بأعياد تذكارية للملاك ميخائيل في اليوم الثاني عشر من كل شهر من شهور السنة القبطية، وهناك تذكاران مهمان يكون الاحتفال فيهما أكبر من باقي شهور السنة، فالعيد الأول يقع في 12 هاتور ويوافق 21 نوفمبر، والثاني يَقع في 12 بؤونه ويوافق 19 يونيو.

يُذكر أن احتفال بتذكار المَلاك ميخائيل، يرجع إلى دَخلول المَسيحية مِصر، وتَحول الناس من عِبادة الأصنام إلى عِبادة الإله الحَي، وتَحول هذا العيد إلى تِذكار للمَلاك ميخائيل، بصِفته رئَيس الملائكة الواقف أمام العَرش الإلهي.
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الكلمات المفتاحية

رئيس الملائكة ميخائيل الملاك ميخائيل الكنيسة القبطية

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