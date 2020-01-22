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واشنطن تطرد طالبا إيرانيا في مخالفة لقرار قضائي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:35 م
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بوابة الفجر
وكالات
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طردت سلطات الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، طالبا إيرانيا دخل أراضيها بصورة مشروعة في مخالفة لقرار قضائي يمنع هذا الإجراء.

وأعلن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ولاية ماساتشوستس أمس الثلاثاء أن الطالب المدعو شهاب دهقاني (24 عاما) وصل إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن ليلة الأحد الماضي بتأشيرة دراسية صالحة بهدف دراسة الاقتصاد، غير أن مسؤولين جمركيين احتجزوه واستجوبوه لساعات، ثم ألغت إدارة الجمارك وحماية الحدود تأشيرته.

في غضون ذلك، نظم أصدقاء الطالب وقفة احتجاجية أمام المطار بطلب السماح له بدخول البلاد، فيما قدم محامو دهقاني دعوى عاجلة إلى القضاء الأمريكي بطلب حظر ترحيله قبل أن ينظر قاض فدرالي في قضيته.

وردا على هذا الطلب، قرر القضاء إبقاء الطالب في أراضي الولايات المتحدة لـ48 ساعة على الأقل، مع تحديد جلسة قضائية الثلاثاء، لكن بعد دقائق معدودة من صدور هذا الحكم تم ترحيل دهقاني من الولايات المتحدة.

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الكلمات المفتاحية

مخالفة قرار قضائي طرد طالب إيراني الولايات المتحدة

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