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غدا.. تونس تشارك في اجتماع حول الأزمة الليبية بالجزائر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:25 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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ستشارك تونس يوم غد الخميس 23 جانفي 2020، باجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، الذي تحتضنه الجزائر بمشاركة 6 دول بالإضافة إلى ليبيا.

وستكون تونس ممثلة في كاتب الدّولة للشّؤون الخارجيّة المكلّف بتسيير وزارة الشّؤون الخارجيّة صبري باش طبجي، وبحسب ما ذكرته الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء 22 جانفي 2020، فإن الإجتماع سيعرف كذلك مشاركة كل من مصر والسودان وتشاد والنيجر، بالإضافة إلى مالي نظرا لتداعيات الأزمة الليبية عليها.

ويذكر بأن الإجتماع، سيخصّص لاستعراض التطورات الأخيرة التي تعرفها ليبيا، بعد التصعيد الحاصل لمساعي الأطراف الدولية لإيجاد مسار تسوية الأزمة فيها.
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