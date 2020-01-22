غدًا.. عرض ومناقشة "عندي صورة" بمعرض الكتاب بحضور مخرجه

يعرض الفيلم التسجيلي "عندي صورة"، للمخرج محمد زيدان، في تمام الثانية ظهر غد الخميس، بقاعة السينما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.



ويلي عرض الفيلم مناقشة مع المخرج محمد زيدان، وتدير النقاش الناقدة فاطمة نبيل.



یصنع المخرج محمد زیدان بمساعدة "كمال الحمصاني" أحد أقدم مساعدي الإخراج في مصر، فیلمًا وثائقیًا عن "مطاوع عویس"؛ أقدم كومبارس في تاریخ السینما المصریة والذي عمل في أكثر من ١٠٠٠ فیلم. ولكن المخرج یجد نفسه عالقًا بین كیف یرید أن یصنع فیلمه، وبین طریقة صنع الفیلم من وجهة نظر الصدیقین كمال ومطاوع.



شارك الفيلم في مهرجان الجونة خلال دورته الأولى عام 2017، وحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي، كما شارك في ورشة Final cut في الدورة ٧١ من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي ٢٠١٤، وحصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة للافلام الوثائقية الطويلة في الدورة ٢٢ للمهرجان القومي، وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان طرابلس السينمائي الدولي في لبنان وحصل علي جائزة احسن فيلم.

