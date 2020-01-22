Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا.. عرض ومناقشة "عندي صورة" بمعرض الكتاب بحضور مخرجه

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:36 م
Advertisements
عندي صورة
"عندي صورة"
شيماء عطية
Advertisements
يعرض الفيلم التسجيلي "عندي صورة"، للمخرج محمد زيدان، في تمام الثانية ظهر غد الخميس، بقاعة السينما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويلي عرض الفيلم مناقشة مع المخرج محمد زيدان، وتدير النقاش الناقدة فاطمة نبيل.

یصنع المخرج محمد زیدان بمساعدة "كمال الحمصاني" أحد أقدم مساعدي الإخراج في مصر، فیلمًا وثائقیًا عن "مطاوع عویس"؛ أقدم كومبارس في تاریخ السینما المصریة والذي عمل في أكثر من ١٠٠٠ فیلم. ولكن المخرج یجد نفسه عالقًا بین كیف یرید أن یصنع فیلمه، وبین طریقة صنع الفیلم من وجهة نظر الصدیقین كمال ومطاوع.

شارك الفيلم في مهرجان الجونة خلال دورته الأولى عام 2017، وحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي، كما شارك في ورشة Final cut في الدورة ٧١ من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي ٢٠١٤، وحصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة للافلام الوثائقية الطويلة في الدورة ٢٢ للمهرجان القومي، وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان طرابلس السينمائي الدولي في لبنان وحصل علي جائزة احسن فيلم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوسف فوزي مشاهير العرب مسلسلات جديدة مسلسل الزعيم افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ ساعة

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

منذ 35 دقيقة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 10 ساعات

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ أقل من ساعة

آخر قرار من الأهلي في رحيل صالح جمعة اليوم

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ننشر تفاصيل مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مليون مشاهدة للمقدمة الإعلانية الرسمية لفيلم الكنز2 (الحب والمصير)

4 شخصيات جديدة في فيلم الكنز (الحب والمصير).. تعرف عليهم

طرح البوسترات الرسمية والأغنية الدعائية لفيلم الكنز (الحب والمصير)

محمد سعد ضيف "ذكرياتي" على موجات إذاعة الأغاني.. اليوم

سعاد شوقي رئيسًا للمركز القومي للسينما خلفا للدكتور خالد عبدالجليل

الأحد.. عرض فيلم "عندي صورة" بسينما زاوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:52 م

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

04:21 م

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

04:16 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status