تعرف على تفاصيل افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 والتي ستبدأ فعالياته من اليوم 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".





يشهد حفل الافتتاح مع رئيس مجلس الوزراء وزير الثقافة السنغالي، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وأسامة هيكل وزير الإعلام والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية للكتاب، ورئيس اتحاد الناشرين وعدد من الكتاب والمثقفين والضيوف العرب والأجانب.



