Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على تفاصيل افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:16 م
Advertisements
معرض الكتاب 2020
معرض الكتاب 2020
سعد نبيل
Advertisements
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 والتي ستبدأ فعالياته من اليوم 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".

يشهد حفل الافتتاح مع رئيس مجلس الوزراء وزير الثقافة السنغالي، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وأسامة هيكل وزير الإعلام والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية للكتاب، ورئيس اتحاد الناشرين وعدد من الكتاب والمثقفين والضيوف العرب والأجانب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوسف فوزي مشاهير العرب مسلسلات جديدة مسلسل الزعيم افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

منذ ساعة الا ربع

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

آخر قرار من الأهلي في رحيل صالح جمعة اليوم

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 7 ساعات

ننشر تفاصيل مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

منذ ساعة و 6 دقيقة

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

هيئة الكتاب: ١٦٩ ناشر يمثلون ٣٥ دولة و٧٢٣ جناح باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة

إيناس عبدالدايم تتفقد مركز مصر للمعارض الدولية للاطمأنان على تجهيز معرض الكتاب (صور)

إيناس عبد الدايم: "أي مسؤول بوزارة الثقافة كان يأمل أن يأخذ المعرض شكلا آخر ومختلف" (فيديو)

رئيس اتحاد الناشرين: معرض الكتاب الدولي عبارة عن تظاهرة ثقافية كبيرة تليف بحضارة مصر

معرض الكتاب في عيون رواده: "تفتيش كتير.. وأسعار مرتفعة" (فيديو)

اليوم.. افتتاح معرض الكتاب السادس بدسوق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:52 م

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

04:16 م

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

04:21 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status