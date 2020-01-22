الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وأبدى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، مرونة خاصة في رحيل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وأصبح اللاعب على أعتاب الرحيل إلى سموحة، حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما تقدم الفريق السكندري بعرض رسمي من أجل الحصول على خدماته.



ورحب عبدالمنعم بقبول عرض الفريق السكندري، من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا وإثبات جدارته في العودة مرة أخرى لقيادة الدفاع الأحمر مستقبلًا.



وكان محمد عبدالمنعم لاعب فريق الشباب تم تصعيده للتدرب مع الفريق الأول، لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة بصفة أساسية، ليقرر الرحيل على سبيل الإعارة.



ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، بينما يقبع بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.