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مسئول أممي لـ"الفجر": هدفنا توفير فرص عمل للشباب المصري

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:17 م
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لوران دي بوك
لوران دي بوك
إسماعيل منطاوي
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أكد لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة، أن الأسرة تلعب دورًا هامًا في ترك أبنائها لمغادرة البلاد عن طرق الهجرة غير شرعية.

وتابع "لوران" في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن الأسرة تدفع أبنائها للسفر خارج البلاد من أجل جلب الأموال لمساعدتهم في حياتهم المعيشية، مما يضطروا للجوء للهجرة غير الشرعية عن طريق سماسرة البحار، أو ما تطلق عليهم المنظمة "تجار الموت".

وأوضح "رئيس منظمة الهجرة الدولية" إن المنظمة تتعامل مع وزارة الهجرة بشكل كبير جدًا، خاصة بعد إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأضاف هدفنا في المنظمة توفير فرص عمل للشباب بدلًا من اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، وتعاونا في مبادرة مراكب النجاة خير دليل على عملنا في مصر.

وتابع المنظمة تعمل على إيجاد طرق شرعية للشباب يغادروا بها البلاد، ولدينا تعاون مع كثير من الدول لتدريبهم على سوق العمل بالخارج، منوهًا بأن الدولة المصرية تحتوي على فرص عمل كثيرة قبل التفكير في الهجرة غير الشرعية.

وكشف من الصعب معرفة عدد المهاجرين غير الشرعيين في مصر، لأن ليس هناك قاعدة بيانات رسمية لهم أو مطارات أو ميناء بحرية يمروا عليها لحصرهم، مضيفًا بامكانا فقط معرفة عدد المتوفيين في البحر عن طريق زملائهم فور وصولهم بأمان، أو المواطنين التي القت عليها الحكومات القبض ثم رحلوهم مرة أخرى.

وأوضح "لوران" أن احصائيات المنظمة حتى الآن لم تسفر عن أي فرد هاجر البلاد بطرق غير مشروعة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الهجرة منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة منظمة الهجرة الدولية مبادرة مراكب النجاة لوران دي بوك الهجرة غير الشرعية

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