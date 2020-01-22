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الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:52 م
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محمد عنتر
محمد عنتر
هاني عصام
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حسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم حول محمد عنتر لاعب الفريق بعد العروض التي وصلت له في الفترة الماضية.

وخرج عنتر من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الفريق.

ولم يظهر عنتر منذ مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لمنافسات دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بخسارة الفريق بهدفين لهدف.

وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب عدم إبرام سوى صفقة واحدة فقط ورفض الاتحاد المصري لكرة القدم زيادة مقاعد الاستبدال وهو ما دفعهم للتمسك بكل اللاعبين ورفض رحيل أيًا منهم في ميركاتو الشتاء.

وعلى الرغم من خروج عنتر من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وعدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي لكن إدارة الزمالك رفضت رحيله بشكل نهائي وتمسكت ببقائه.

ويستعد الزمالك لملاقاة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

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نادي الزمالك محمد عنتر الزمالك اخبار الزمالك

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