ننشر تفاصيل مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

تشارك القوات المسلحة بجناحها السنوي للكتب والمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الحادية والخمسين والذي يستمر حتى الرابع من فبراير القادم، وذلك في إطار نشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال إصدارات القوات المسلحة التي تتناول التاريخ العسكري المصري العريق.



ويتكون جناح وزارة الدفاع من عدة مكتبات للمعرفة العامة والعلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية والعلوم البحثية والتاريخ والجغرافيا والآداب والفنون واللغات فضلًا عن الاشتراك بالمخطوطات النادرة، والتي تم تسجيلها على أسطوانات مدمجة بغرض التعريف بالتاريخ العسكري للجيش المصري، كما تقدم هيئة البحوث العسكرية عددًا من المجلدات تضم معارك الجيش المصري في العصر القديم وعقب الفتح الإسلامي وفي العصر الحديث وقصص بطولات ضباط وأفراد القوات المسلحة على مر العصور، بالإضافة إلى إصدارات للتعريف بحروب الجيل الرابع والحروب غير النمطية وأسلوب إسقاط الدول.



ويبرز الجناح الإصدارات الخاصة للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة من مجلة الأسطول ومجلة القوات الجوية ومجلة قوات الدفاع الجوي وإصدارات هيئة تنظيم وإدارة القوات المسلحة من دليل التجنيد للشباب توزع على الجمهور، والإصدارات الخاصة بمعدات إدارة الموسيقات العسكرية التي تعرض بمكتبة الفنون بجناح وزارة الدفاع.



ويأتي ذلك فضلًا عن إصدارات إدارة الشئون المعنوية المطبوعة والمرئية والمسموعة للعرض والتوزيع على الجمهور، وإصدارات مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التي يصدرها المركز في مختلف المجالات النفسية والتي تخدم القطاع المدني، وإصدارات هيئة المساحة العسكرية التي تخدم القطاع المدني بمختلف أشكالها، وإصدارات إدارة الخدمات الطبية التي تصدرها في مختلف المجالات الطبية المتخصصة والنشرات العلمية.



وتتميز إصدارات ومطبوعات القوات المسلحة بالجودة العالية التي تعتمد على مواكبة التطور في مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل والمضمون وأسلوب تناوله باستخدام أحدث التقنيات، كما يتميز جناح وزارة الدفاع بالمعرض بتصميم فني متحضر إضافة للعديد من التماثيل واللوحات الجدارية والفنية لجذب زوار المعرض حيث يفتح الجناح أبوابه لاستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض.



وتحرص القوات المسلحة على المشاركة الفعالة والدورية في معرض القاهرة الدولي للكتاب لتقديم البطولات والتضحيات وأعمال الشخصيات العسكرية التي أثرت في الحياة المصرية وتنمية روح الولاء والانتماء للقوات المسلحة.

