"الفجر" تكرم محمد العقبي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي



وأشاد العقبي، بدور "الفجر" في تغطية الأخبار والفعاليات ودورها الإعلامي خلال الفترة الأخيرة.



وتحدث المستشار الإعلامي عن أهم المشروعات والبرامج والمبادرات التي تشرف عليها الوزارة، مشيدًا بدور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابق، وإنجازاتها التي تستكملها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الحالية، مطلقًا عليها اسم "بنت الوزارة".

كرمت بوابة الفجر الإلكترونية الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التضامن الاجتماعى، بمقر الجريدة بالدقي، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تكريم النماذج الناجحة من الشباب، فضلًا عن دور الوزارة المتميز في التواصل مع المواطنين ضمن الأكثر تفاعلًا خلال عام 2019.