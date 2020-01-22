عميدة "آداب بنها": لدينا 14 ألف طالب جاهزون لحماية الحدود



وأكدت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب جامعة بنها، أن عيد الشرطة يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.





وأضافت خلال الاحتفالية الكبرى التي حضرها الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية ومنى الحديدي مدير مركز إعلام بنها وريم حسين مدير مركز النيل للإعلام، أن كلية الآداب تضم 14 ألف طالب وطالبة كلهم تحت أمر الدولة المصرية في حماية الأمن الداخلي وحماية الحدود.





وفي نهاية كلمتها، وجهت الدكتورة عبير الرباط الشكر لرجال الشرطة الأبطال على مختلف الرتب والدرجات على أداء رسالتهم الشريفة وهم يخوضون حربًا شرسة ضد قوى التطرف والإرهاب إلى جانب القوات المسلحة.





وقال اللواء عبد الرحمن راشد مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال الاحتفالية الوطنية التي شاركت فيها جمعية ثمار الخير برئاسة الدكتورة أمل وجيه قنصوة، إن الشرطة هي خط الدفاع الأول عن مصالح الجماهير وحماية المواطنين من قوى الظلام وحفظ الأمن والاستقرار الداخلي وهي تمثل الأمن والأمان في أبهى صوره ومعانيه وهي بالنسبة للمواطن كالماء والهواء ولولاها لاختلط الحابل بالنابل وضاع الجميع كما أثبت رجال الشرطة وطنيتهم في حرب مصر ضد الإرهاب لذلك علينا أن ننظر إلى الصورة الكلية لجهود رجال الشرطة ولا ننظر لبعض التجاوزات التي قد تحدث من فرد هنا أو هناك، فرجل الشرطة أيًا كان موقعه هو في الأساس واحد من الشعب وهو أولًا وأخيرًا بشر وليس ملاكًا ولا هو بالشيطان الرجيم.





وفي نهاية الاحتفالية طالب المشاركون بإرسال برقية تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضة باتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي الأمن القومي المصري.

نظمت الإدارة العامة لإعلام القليوبية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأربعاء، احتفالية شعبية وجماهيرية كبرى بمناسبة عيد الشرطة الثامن والستين بحضور شباب الجامعة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية تحت عنوان "شرطة قوية لأمن الوطن" برعاية اللواء عبد الحميد الهجان المحافظ والكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.