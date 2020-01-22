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"الزراعة" تكشف حقيقة هجوم أسراب من الجراد على الحدود المصرية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:54 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور عصام محمد ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن شائعة هجوم أسراب الجراد على الحدود المصرية غير صحيحة على الإطلاق، مشددًا على أن مثل هذه الشائعة قد يثير قلق وذرع لدى المواطنين، مناشدًا بضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأوضح "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الزراعة تمتلك خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم من الجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن أن الوزارة قامت برفع حالة الطوارئ القصوى طوال العام كإجراء احترازي للحفاظ على البيئة والصحة والمحاصيل الزراعية في مصر.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن الجراد عندما ينتشر يتبع سلوك عالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة ممثلة في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي تصدر نشرة شهرية لجميع الدول المعنية بالجراد، وتحدد المناطق التي يوجد بها الجراد في الدول المحيطة بنا، وهناك تواصل شبه أسبوعي مع المنظمة، وهناك أعداد كبيرة من اللجان على مستوى الجمهورية لمسح واستكشاف وجود الجراد على مستوى الجمهورية.
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الكلمات المفتاحية

الزراعة الحدود المصرية الجراد آفات زراعية

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