Advertisements
Advertisements
Advertisements

Sony ستطلق هاتفًا ذكيًا جديدًا في شهر فبراير القادم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:30 م
Advertisements
شركة سوني
شركة سوني
Advertisements
تستعد شركة سوني - Sony للكشف عن هاتف ذكي جديد خلال فعاليات معرض MWC 2020 في برشلونة يوم 24 من شهر نوفمبر القادم.

سيتم الإعلان عن الهاتف الذكي الجديد في اليوم الأول للمعرض، لكن لم تقم الشركة بالكشف عن أسم الهاتف الجديد.

من المتوقع أن يتم تزويد الهاتف الرائد الجديد بشاشة 4K HDR OLED مع نسبة عرض إلى ارتفاع 21: 9، ويشاع أن حجم الشاشة سيكون أكبر قليلاً من هاتف Xperia 1، الذي تم إطلاقه العام الماضي، وسيتم الجهاز معالج معالج 5G Snapdragon 865.

وأشارت الشائعات السابقة إلى أن هاتف Xperia الرائد التالي قد يأتي بأربع كاميرات، مع جهاز استشعار رئيسي بدقة 48 ميجابكسل. بالإضافة إلى المستشعر الرئيسي، قد يشتمل الهاتف أيضًا على عدسة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ToF للتصوير الفوتوغرافي.

ويقال إن الهاتف سيدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K، على غرار Galaxy Samsung S20 Ultra.

وفقا لوسائل الإعلام الصينية، من المتوقع أن يتجاوز سعر الهاتف حوالي 867 دولار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هواتف سوني هواتف ذكية معرض MWC 2020 شركة سوني برشلونة SONY

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

منذ نصف ساعة

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مكافأة خاصة واستفسار.. أهم ما جاء في جلسة الخطيب وعبد الحفيظ بالأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

منذ ساعة و 28 دقيقة

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

الصفقة البرازيلية الثانية لريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يحدد بديل صفقة أوباميانج

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

سوني تكشف عن سعر وموعد إطلاق هاتفها "Xperia XZ2 Premium" الجديد

تعرف على مواصفات وسعر هاتف "Sony Xperia XZ3" الجديد

سوني تكشف عن هاتفها الذكي "Xperia XZ3" في معرض IFA 2018

رسميا.. سوني تكشف عن هاتفها Xperia 1 الجديد

الهاتف "Sony Xperia 1" أصبح متوفرًا للطلب المسبق في المملكة المتحدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:43 م

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

01:46 م

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

01:35 م

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status