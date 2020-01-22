Sony ستطلق هاتفًا ذكيًا جديدًا في شهر فبراير القادم

تستعد شركة سوني - Sony للكشف عن هاتف ذكي جديد خلال فعاليات معرض MWC 2020 في برشلونة يوم 24 من شهر نوفمبر القادم .





سيتم الإعلان عن الهاتف الذكي الجديد في اليوم الأول للمعرض، لكن لم تقم الشركة بالكشف عن أسم الهاتف الجديد.





من المتوقع أن يتم تزويد الهاتف الرائد الجديد بشاشة 4K HDR OLED مع نسبة عرض إلى ارتفاع 21: 9، ويشاع أن حجم الشاشة سيكون أكبر قليلاً من هاتف Xperia 1، الذي تم إطلاقه العام الماضي، وسيتم الجهاز معالج معالج 5G Snapdragon 865 .





وأشارت الشائعات السابقة إلى أن هاتف Xperia الرائد التالي قد يأتي بأربع كاميرات، مع جهاز استشعار رئيسي بدقة 48 ميجابكسل. بالإضافة إلى المستشعر الرئيسي، قد يشتمل الهاتف أيضًا على عدسة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ToF للتصوير الفوتوغرافي.





ويقال إن الهاتف سيدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K، على غرار Galaxy Samsung S20 Ultra.





وفقا لوسائل الإعلام الصينية، من المتوقع أن يتجاوز سعر الهاتف حوالي 867 دولار.



