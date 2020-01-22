Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول اجتماع للحكومة اللبنانية الجديدة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:34 م
Advertisements
الحكومة اللبنانية الجديدة
الحكومة اللبنانية الجديدة
وكالات
Advertisements

أعلنت مصادر لبنانية، أن الحكومة الجديدة اجتمعت للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا، وفقًا لقناة العربية.

 

ووصف رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسّان دياب، حكومته بأنها ليست سياسية، و"حكومة إنقاذ"، معتبراً أنها "لكل اللبنانيين".

 

وطالب دياب، في اجتماع الحكومة، المحافظة على التعبير الديمقراطي، كما أشاد بدعم الجيش وقوى الأمن للحفاظ على الأمن في لبنان.

 

واعترف دياب، بأن لبنان أمام مأزق اقتصادي اجتماعي، محذّراً من "كارثة" اقتصادية، مشيراً إلى "تحديات هائلة" تواجه حكومته التي وضعت المأزق المالي والاقتصادي أولوية لها.

 

وقال: "نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة". وأضاف "المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد".

 

وأضاف: "النهج الاقتصادي والمالي للحكومة الجديدة سيكون مختلفاً كلياً عن الحكومات السابقة"، إلا أنه اعتبر أن "إعفاء محافظ مصرف لبنان المركزي (رياض سلامة) من منصبه ليس خياراً في الوقت الحالي".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان الحكومة اللبنانية الجديدة أول اجتماع

أخبار تهمك

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي

منذ ساعتين

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 12 ساعة

الصفقة البرازيلية الثانية لريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ أقل من ساعتين

مكافأة خاصة واستفسار.. أهم ما جاء في جلسة الخطيب وعبد الحفيظ بالأهلي

منذ أقل من ساعة

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. برشلونة يحدد بديل صفقة أوباميانج

منذ ساعة و 8 دقيقة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

منذ 35 دقيقة

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

نتنياهو يعلق على انضمام "حزب الله" إلى الحكومة اللبنانية الجديدة

الحريري يضع شروطا لكي يعود رئيسا للحكومة الجديدة

"نبيه بري" يحث علي سرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة

الرئيس اللبناني: المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي الجميع

عاجل.. ماذا قال رئيس حكومة لبنان المكلف في أولى تصريحاته للمحتجين؟

عاجل.. إندلاع تظاهرات أمام منزل رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:43 م

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

01:46 م

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

01:35 م

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

10:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status