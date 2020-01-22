أول اجتماع للحكومة اللبنانية الجديدة

أعلنت مصادر لبنانية، أن الحكومة الجديدة اجتمعت للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا، وفقًا لقناة العربية.

ووصف رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسّان دياب، حكومته بأنها ليست سياسية، و"حكومة إنقاذ"، معتبراً أنها "لكل اللبنانيين".

وطالب دياب، في اجتماع الحكومة، المحافظة على التعبير الديمقراطي، كما أشاد بدعم الجيش وقوى الأمن للحفاظ على الأمن في لبنان.

واعترف دياب، بأن لبنان أمام مأزق اقتصادي اجتماعي، محذّراً من "كارثة" اقتصادية، مشيراً إلى "تحديات هائلة" تواجه حكومته التي وضعت المأزق المالي والاقتصادي أولوية لها.

وقال: "نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة". وأضاف "المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد".

وأضاف: "النهج الاقتصادي والمالي للحكومة الجديدة سيكون مختلفاً كلياً عن الحكومات السابقة"، إلا أنه اعتبر أن "إعفاء محافظ مصرف لبنان المركزي (رياض سلامة) من منصبه ليس خياراً في الوقت الحالي".



