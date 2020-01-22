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رئيس جامعة الأزهر يوزع دعوات مجانية لزيارة معرض الكتاب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، في إطار مشاركة الجامعة بجانب جميع قطاعات مؤسسة الأزهر، تحت رعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأكد رئيس الجامعة، خلال زيارته، أن مشاركة الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح كامل خاص هي امتداد لرسالة الأزهر الشريف، وتمثل إضافة قوية خاصة على المستويين الفكري والثقافي، حيث يقدم الجناح مجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية المهمة التي تتميز بمنهج الأزهر الوسطي، المستمد من ديننا الحنيف، وتعالج قضايا مجتمعية من واقع الناس والمجتمعات.

وأضاف، أن الجامعة تشارك بإصدارات علمية مختلفة، كما أنها تساهم من خلال علمائها وأساتذتها في مجموعة من الفعاليات والأنشطة والندوات الثقافية والفكرية التي ينظمها جناح الأزهر على مدار فترة انعقاد فعاليات المعرض وذلك بمشاركة علماء وخبراء من داخل الأزهر الشريف ومن خارجه.

وتفقد رئيس الجامعة، خلال الزيارة، الخدمات التي يقدمها الجناح للجمهور العام كخدمة الفتوى المباشرة من خلال أعضاء الفتوى بالأزهر، وورش العمل الفنية والتثقيفية للأطفال، وقسم المخطوطات النادرة للأزهر الشريف والتي تعود إلى مئات السنين.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر –خلال زيارته التفقدية- بمستوى التنظيم، مثمنا الجهود الملموسة التي بذلها القائمين على إعداد وتجهيز الجناح، مبديا إعجابه وسعادته بشباب الأزهر الواعد الذي يستقبل الجمهور العام وييسر له الخدمات المقدمة للمترددين على الجناح.

جدير بالذكر أن رئيس جامعة الجامعة قام بتوزيع دعوات مجانية دائمة للمعرض على طلاب وطالبات جامعة الأزهر خلال جولته التفقدية لفروع البنات والدراسة ومدينة نصر.
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معرض الكتاب رئيس جامعة الازهر دعوات مجانية

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