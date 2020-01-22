بوروسيا دورتموند يطلب إيمري تشان من يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يستهدف ضم نجم وسط فريق يوفنتوس الإيطالي إيمري تشان في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.









وأشارت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، عبر الصحفي نيكولو شيريا، أن مسئولي النادي الألماني وضعوا إسم الدولي الألماني إيمري تشان، كأبرز المرشحين لتعويض رحيل مواطنه جوليان فايجل نحو بنفيكا البرتغالي.









وأضافت الصحيفة، أن نادي يوفنتوس لا يمانع في مسألة رحيل تشان، شرط الحصول على عرض مادي مرض.









ووفقاً للتقارير، فإن مبلغ يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو، كافية لإقناع إدارة البيانكونيري للتخلي عن نجم ليفربول السابق في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





ويريد تشان خوض تجربة جديدة خارج ملعب أليانز، من أجل الظهور مجدداً أمام مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف، طمعاً في الإلتحاق بالمانشافت في بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.





وبات تشان خارج الصورة في يوفنتوس منذ مطلع الموسم، لا سيما بعد عدم قيده في قائمة الفريق الأوروبية، وخسارة موقعه لحساب بليز ماتويدي وأدريان رابيو ورودريجو بينتانكور وسامي خضيرة وآرون رامسي وميراليم بيانيتش.



