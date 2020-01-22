Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:17 م
Advertisements
جيرالدو
جيرالدو
علي نبوي
Advertisements

استقر نادي الأهلي على بقاء جيرالدو جناح الفريق بين صفوفه بعد رحيل المغربي وليد أزارو اليوم إلى نادي الاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.


ورفض نادي الأهلي فكرة رحيل جيرالدو إلى الصفاقسي التونسي الذي طلب استعارته خلال الميركاتو الشتوي وذلك بعد رحيل أزارو تمهيدًا لقيد قيد السنغالي أليو بادجي في القائمة المحلية والإفريقية الذي ضمه الشياطين الحمر في الأسبوع الماضي، مقابل 2 مليون يورو لمدة 4 سنوات ونصف.

 

ولعب جيرالدو مع النادي الأهلي 6 مباريات خلال الموسم الجاري دون تسجيل أو صناعة أي هدف بقميص الشياطين الحمر.

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي صفقات الاهلي جيرالدو الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل انتقال وليد أزارو للاتفاق

منذ ساعتين

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي الخاسر الأكبر.. سعر إعارة وليد أزارو للاتفاق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي

منذ نصف ساعة

ليفربول يقترب من أقوى صفقاته

منذ 40 دقيقة

إصابة أحمد الشيخ في تدريب الأهلي

منذ ساعة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 19 ساعة

"شديد البرودة ليلا".. تحذيرات من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إهدار المال العام في الأهلي بسبب بادجي (أرقام)

ببلاش.. خسائر فادحة للأهلي من بيع وليد أزارو وجيرالدو (أرقام)

أخبار الأهلي اليوم الخميس: ضم الصفقة الكبرى.. نجم الفريق يطالب فسخ تعاقده.. الزمالك يتحرك لضم مهاجم الأهلي المنبوذ

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

الأهلي يستقر على الأجنبي الراحل لقيد بادجي

شوبير يكشف آخر التطورات في موقف أزارو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

10:01 ص

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

06:51 ص

عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي

01:17 م

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

03:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status