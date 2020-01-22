عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي

استقر نادي الأهلي على بقاء جيرالدو جناح الفريق بين صفوفه بعد رحيل المغربي وليد أزارو اليوم إلى نادي الاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.





ورفض نادي الأهلي فكرة رحيل جيرالدو إلى الصفاقسي التونسي الذي طلب استعارته خلال الميركاتو الشتوي وذلك بعد رحيل أزارو تمهيدًا لقيد قيد السنغالي أليو بادجي في القائمة المحلية والإفريقية الذي ضمه الشياطين الحمر في الأسبوع الماضي، مقابل 2 مليون يورو لمدة 4 سنوات ونصف.

ولعب جيرالدو مع النادي الأهلي 6 مباريات خلال الموسم الجاري دون تسجيل أو صناعة أي هدف بقميص الشياطين الحمر.