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القبض على فرد أمن لسرقته سيارة في مصر الجديدة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:07 م
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المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط فرد أمن إداري بشركة للأمن والحراسة، لسرقته سيارة من سائق بشركة أوبر، بمصر الجديدة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة، بسرقة سيارة من أمام مطعم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "إسلام. ا"، 26 سنه، سائق بشركة أوبر، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، الذي قرر أنه عقب قيامه بركن السيارة قيادته رقم "ط.ع. ل" 763 ماركة "جيلي أم جراند" فيراني اللون، أمام المطعم محل البلاغ، وعقب دخوله للمطعم طلب منه أحد أفراد الأمن الإداري "أدلى بأوصافه التقريبية" مفاتيح السيارة بدعوى تسهيل مرور إحدى السيارات وعقب خروجه اكتشف سرقتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، وتتبع خط سير هروب المتهم، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم، ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المشار إليها بشارع الحجاز، دائرة القسم، وتبين أنه يدعى "محمد. م"، 45 سنه، فرد أمن إداري بشركة للأمن والحراسة ومسجل خطر سرقات عامه، تحت رقم 15523 فئة "ج" عين شمس، والسابق اتهامه في 6 قضايا آخرها 6745 لسنة 2012 عين شمس "سرقة مسكن".

وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة".

وبسؤال المجني عليه تعرف على السيارة والمتهم واتهمه بالسرقة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.

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فرد أمن سرقة النيابة العامة الفجر السرقة الأمن الإداري أمن القاهرة

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