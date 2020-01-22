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"المدفعجية" تطرح "بنج بونج" على طريقة الفيديو كليب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:05 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح فريق المهرجانات الشعبية "المدفعجية"، مهرجان جديد على طريقه الفيديو كليب بعنوان "بنج بونج"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد الكليب على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.

تفاصيل كليب "بنج بونج"

غناء فريق "المدفعجية"، المكون كنكا، ديزل، شندي، زوكا، دولسيكا، كلمات: كنكا وشندي زوكا، ومن توزيع ديزل، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "ياصاحبي عنا مسألتش دخلت فى سور مايتهدش اللي يعدي يتفتش متسبش حد يتنفس وله كلكو في الهوا وانا الجبل مايهزني ريح وله ابعد عني انا انا مش بعرف اجامل بتكلم صريح اعمله باي ورا الشاشه مبسوطين عشان سوا اديله صوتنا في فلاشه طير لي الناس دي في الهوا".
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