بأمر السيسي.. محافظ القاهرة يشكل فرقا من الطلاب لتشجير محيط المدارس

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر"، قام جهاز تشغيل الخريجين بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الثقافة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة والجمعيات الأهلية، بتكوين فرق بالمدارس أثناء إجازة منتصف العام، يحيث يقوم كل فريق بتشجير محيط مدرسته من الخارج والداخل بتجميل أقرب ميدان لها وتدريبهم علي زراعة الأشجار وتنسيقها والحفاظ عليها.





وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم مد الطلاب بالمستلزمات اللازمة للتشجير كما سيرافقهم متخصص لتدريب الطلاب على كيفية زراعة الأشجار والشتلات وأفضل مكان لوضعها.





وأضاف أنه تم التنسيق مع هيئة قصور الثقافة، لعقد ندوات ولقاءات وحلقات نقاشية بقصور الثقافة بالمحافظة خلال الاجازة لنشر ثقافة التوعية البيئية بين طلاب المدارس ولتحفيزهم على المشاركة في المبادرة بالاضافة إلى عمل فرق توعوية للمرور على المدارس بداية من الترم الثاني للدراسة.



